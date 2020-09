Não vão faltar noites de stand-up comedy, edições mensais de quiz e DJ sessions todas as sextas-feiras, no programa de animação da sala de provas que estará instalada no Chiado, em Lisboa, nos próximos três meses. Duas marcas de feição artesanal, nos hambúrgueres e cervejas, uniram-se para, de 8 de outubro até ao último dia do ano deste 2020, se apresentarem em casamento num tap room no piso 0 da porta com o número 12 do Largo Rafael Bordalo Pinheiro.

O espaço que junta a Honorato e a Dois Corvos contará com 12 torneiras de cerveja, a servirem seis referências permanentes da marca cervejeira. Acresce uma gama de cervejas sazonais, experimentais e envelhecidas em barrica. Todas as semanas decorrerá o lançamento de cervejas novas ou de referências raras com pouca produção.

Honorato Chiado, o espaço que recebe a sala temporária de harmonizações de hambúrgueres com cervejas. créditos: Amuse Bouche

O tap room contará em permanência com uma equipa de especialistas cuja função é a de aconselhar as harmonizações entre os hambúrgueres da carta do Honorato e todas as cervejas Dois Corvos.

Com opções à pressão e em garrafa, são mais de 20 as referências à disposição. Nas cervejas à pressão, apenas disponíveis no piso 0, estarão as Prata (Pilsner), Creature (IPA), Murmúrio (American Amber Ale), Matiné (Session IPA), Avenida (Blonde Ale) e Finisterra (Imperial Porter).

Entre as sugestões em garrafa (disponíveis em ambos os pisos), a oferta inclui propostas como Galáxia (Milk Stout), Fuzeta (Double IPA), Tapa-sol (DDH Pale Ale) ou Born Rich (Old Ale).

No que toca à programação cultural será possível, por exemplo, assistir a talks e provas comentadas (com temáticas relevantes para a indústria cervejeira e de hotelaria), com a presença de especialistas da área como Bruno Aquino, Fernando Gonçalves, Luís Figueira e Fernão Gonçalves, entre outros.

O Honorato abriu portas pela primeira vez em 2011, no bairro do Príncipe Real, em Lisboa. Atualmente, a marca do grupo Plateform conta com cinco espaços em Lisboa, um em Coimbra e outro no Porto.

Uma das primeiras cervejeiras artesanais de Lisboa, a Dois Corvos foi criada em 2013 por Susana Cascais e Scott Steffens, dois apaixonados pela bebida e produtores que, de regresso a Portugal após um período nos Estados Unidos, perceberam que o mercado da cerveja artesanal era praticamente inexistente no nosso país. Estabeleceram-se no mercado nacional, internacionalizaram a marca e receberam prémios como o Ratebeer para "Melhor Cervejeira em Portugal 2017" e "Melhor Tap Room em Portugal 2018 e 2019".

Programação semanal

Segunda-feira - Monday flights, com quatro provas a 5 euros, das 16h00 às 20h00

Terça-feira - Tuesday talks, das 18h00 às 20h00

Quarta-feira - Oferta 2x1, das 16h00 às 20h00

Quinta-feira - Lançamento de novas cervejas e edições especiais, das 18h00 às 20h00

Sexta-feira - DJ Fridays, das 18h00 às 22h00

Sábado - Quiz (1 vez por mês), Stand-up comedy (1 vez por mês) e DJs (2 vezes por mês), das 18h00 às 22h00, dependendo de cada atuação.