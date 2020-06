Para o chefe de pastelaria britânico Ben Churchill a sua arte toca, também, no campo da ilusão. As sobremesas que produz e que partilha regularmente nas redes sociais não se limitam a ser agradáveis ao palato. Bem quer ir mais longe, criando pratos que causem no comensal uma expressão renitente no momento de se entregar à gula.

O que o pasteleiro faz é, como o próprio anuncia na página que gere, é “levar a minha cozinha numa outra direção, a do ilusionismo gastronómico, explorando o grotesco”.

Churchill não se coíbe de apresentar à mesa um cinzeiro que, na realidade, é uma Panna Cotta, ou um queijo e laranja bolorentos, embora os fungos não passem de ingredientes de pastelaria comestíveis.

Entre as suas criações que mais despertaram a atenção nas redes sociais, está uma esponja para a louça, com respetiva espuma. Na realidade trata-se de um bolo esponjoso de azeite, com menta, espuma de leite e puré de maçã caramelizada.

Numa outra criação, Ben apresenta-nos um peito de frango que resulta da mistura de leite, morangos, açúcar e gelatina. Misturados e dissolvidos os ingredientes, estes vão a uma forma que simula um peito de frango cru.

Uma vertente da pastelaria que o jovem chefe britânico empreende desde há quatro anos, após uma década de carreira em cozinhas.