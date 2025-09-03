Situado no alto da Marina de Oeiras, num amplo terraço com vista sobre o mar, o novo espaço do Grupo Praia apresenta um menu que balança entre a terra e o mar, pensado para partilhar e desfrutar sem pressa.

BUGIO créditos: SALVADOR COLACO

Com a supervisão do chef executivo Lúcio Bastos, que assegura igualmente a coordenação de outros projetos do Praia, o Bugio disponibiliza uma ementa que se adapta a diferentes apetites e momentos do dia. Nas entradas — ou Antes do Mergulho — encontramos ostras ao natural (18€), carpaccio de polvo ou novilho (18€ e 17€ respetivamente), vieiras grelhadas (19€), gambas al ajillo e burrata com morangos (16€).

Entre os pratos principais, há saladas, massas, risotos e carnes, como a picanha, a vazia ou o Bife à Portuguesa (30€). Nos peixes e mariscos, surgem propostas como o robalo Beurre Blanc (24€), o camarão-tigre grelhado (36€) ou o atum tonato (26€). Para partilhar, a carta conta com pratos generosos, pensados para duas a quatro pessoas, como a cataplana de marisco (69€), as lulas recheadas (72€), o T-bone à fiorentina (85€) e ainda o peixe ao sal, que não podia faltar num restaurante de mar (preço sob consulta).

As sobremesas prolongam a viagem gastronómica pelo Mediterrâneo com opções como tiramisù (7€), baklava com pistácio (8,50€), mousse de chocolate com flor de sal (6,50€) ou Petit Gâteau de caramelo (7,50€).

A carta de bebidas aposta em oito cocktails de assinatura (preços entre os 12€ e os 16€), mocktails e sangrias de diferentes estilos. Os fãs de Spritz encontram aqui uma surpresa: quatro versões distintas deste clássico italiano. Há ainda vinhos, espumantes e champanhes.

bugio créditos: SALVADOR COLACO

O novo ponto de encontro à beira-mar

Aberto ao longo do dia — ainda com horário mais reduzido nesta fase inicial —, o Bugio convida a longos almoços ao sabor das marés e jantares embalados para se despedir em grande do verão.

Além do restaurante e bar, o novo espaço foi também pensado para acolher eventos até 1000 pessoas, desde celebrações privadas a ativações corporativas.

Mais do que um espaço gastronómico, o Bugio é o novo spot da marginal e promete ser de paragem obrigatória. Com um ambiente sofisticado, versátil e elegante, é um lugar para estar com tempo, entre amigos ou em família.

"A abertura do Bugio representou uma oportunidade única para recuperar um espaço icónico da Marina de Oeiras e devolvê-lo ao coletivo, celebrando a ligação entre o mar, a gastronomia e a partilha genuína entre família e amigos", refere o grupo responsável pelo projeto.