“Alentejo no Porto” será mais do que uma mera apresentação dos néctares de uma região única. O WOW – World of Wine (Rua do Choupelo, 39, Vila Nova de Gaia), vai receber uma autêntica “aldeia alentejana”, recriando o ambiente onde amadurecem muitos dos vinhos da região.

O evento que conta com entrada gratuita, reúne vinhos brancos, tintos e rosés e cerca de duas dezenas produtores da região.

No primeiro dia do certame, sexta-feira, 3 de dezembro, as portas abrem às 17h00 e as provas de vinhos, que implicam a compra de um copo reutilizável no valor de 10,00 euros, podem decorrer até às 23h00.

Já no sábado, dia 4 de dezembro, o “Alentejo no Porto” tem início às 14h30 e duração até às 20h30.

Posteriormente, a sugestão passa por jantar nos restaurantes do WOW, nos quais as cartas terão sugestões vínicas alentejanas e casar os melhores sabores típicos da região.

O “Alentejo no Porto” é da responsabilidade da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) e pretende aumentar a notoriedade dos néctares da região ao nível nacional, com particular destaque na região Norte de Portugal.