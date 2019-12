Tjalf Sparnaay, pintor Holandês, não procura no seu quotidiano a grandeza das paisagens, ou o retrato em tela de famosos. Inspirado pelos mestres da pintura do século XVII, Tjalf pinta, com hiper-realismo, a beleza efémera dos alimentos deste século XXI.

Recuando aos anos de 1980, vamos encontrar um jovem holandês empenhado em reproduzir em tela o carácter efémero dos alimentos. Tjalf Sparnaay, nascido em 1954, tem, desde há mais de 30 anos, uma obsessão criativa, a de captar a natureza dos alimentos que levamos à mesa. Sparnaay fá-lo através da pintura a óleo, em telas de grande formato.





























O pintor, hiper-realista, recusa a ideia de que a fotografia, hoje tornada maioritariamente digital, ditou o fim dos meios tradicionais para captar a beleza dos alimentos. Sparnaay, a par dos mestres clássicos da pintura de naturezas mortas, leva para a suas telas imagens do tempo em que vive. No caso vertente, uma cultura alimentar fortemente baseada em produtos industriais, assim como na cozinha rápida. O objetivo do pintor Holandês é, não só, documentar a realidade, mas intensificá-la, ao expandir os objetos do quotidiano para proporções gigantescas. Uma abordagem que dá a Tjalf a oportunidade de explorar cada detalhe, dissecando-o. Diz-nos o próprio: "As minhas obras pretendem levar o espetador a pensar sobre objetos alimentares que se banalizaram, levá-lo a aproximar o olhar da tela, examinando cada pincelada". O artista não esconde a sua admiração pelo trabalho do mestre do século XVII Johannes Vermeer, na utilização que fez da luz, da cor e do detalhe. Entre os trabalhos icónicos de Tjalf estão os que completam a série que reproduz apetitosos ovos estrelados, mas também as reproduções com pintura a óleo de batatas fritas, sanduíches, embalagens de ketchup, pastilhas elásticas.