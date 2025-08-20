No próximo dia 10 de setembro, a Região Demarcada do Douro assinala 269 anos desde a sua criação por iniciativa do Marquês de Pombal, em 1756. Para celebrar a data, a Pipadouro – operadora de turismo fluvial de luxo – lança o programa especial “Douro de Ponta a Ponta”, a bordo do emblemático Friendship I, um iate clássico de madeira, construído em 1957, que serviu a Marinha Inglesa.

A viagem percorre toda a extensão da região demarcada, entre Barqueiros (Mesão Frio) e Barca d’Alva, na fronteira com Espanha. Ao longo de nove horas, entre as 9h00 e as 18h00, os passageiros são convidados a embarcar numa experiência imersiva que combina história, paisagem, gastronomia e vinhos, atravessando as eclusas de Bagaúste, Valeira e Pocinho, com paragens visuais em socalcos centenários, quintas históricas e aldeias ribeirinhas que mantêm vivas as tradições do Douro.

“Esta proposta nasce da vontade de criar algo verdadeiramente único, que una a beleza natural da paisagem, a riqueza cultural das suas gentes, o património vinícola e gastronómico, e a emoção de um território com séculos de história”, sublinha Ana Clara Silva, diretora de operações da Pipadouro.

A bordo, será servida uma refeição inspirada nas receitas tradicionais do Douro, reinterpretadas com produtos locais, frescos e sazonais. Cada prato procura evocar memórias familiares e sabores transmitidos de geração em geração, acompanhados por uma seleção de vinhos representativos das três sub-regiões — Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior — com destaque para o Vinho do Porto.

A experiência inclui ainda uma sessão de storytelling vínico, conduzida por um enólogo ou especialista da região, que dará a conhecer segredos e curiosidades do território, bem como uma performance poética criada para a ocasião, em que a palavra dita se mistura com a paisagem e a alma do rio.

Chegados a Barca d’Alva, os participantes poderão optar pelo regresso no próprio dia, de transfer privado ou comboio, ou prolongar a experiência com uma pernoita em alojamento selecionado.

A Pipadouro, já distinguida com o prémio mundial de Melhor Experiência Inovadora em Enoturismo nos People’s Choice Awards da Great Wine Capitals Global Network, reforça assim a sua aposta em experiências diferenciadoras, intimistas e autênticas no Douro.

“Este programa é uma homenagem ao património, à cultura e à alma do Douro. Criada para assinalar o aniversário da mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, queremos que esta viagem seja tão emocional quanto educativa, revelando não só a monumental paisagem e os vinhos excecionais, mas também as histórias humanas que dão vida aos nossos vinhos e à nossa região”, conclui Ana Clara Silva.