Cultivada no Sudeste Asiático, cunhou o nome devido à hemoglobina dentro de seus tecidos moles. Estas espécies vivem em ambientes com baixo teor de oxigénio e alimentam-se de vírus e bactérias, incluindo hepatite A, hepatite E, febre tifoide e disenteria. O tradicional método de confeção de moluscos em Xangai, na China, é apenas a ebulição rápida, que não destrói os organismos patogénicos. A amêijoa de sangue é responsável por elevadas taxas de infeção entre as populações que a ingerem. Quem as prova, afirma que são deliciosamente estaladiças e de sabor delicado.