15 frutas que nos parecem saídas de um filme de ficção científica

Mão de Buda

Da família dos citrinos, esta fruta asiática e muito aromática é rica em vitamina C. Utilizada com fins medicinais (dores de garganta e indigestão), é também considerada pelos chineses como símbolo de felicidade e prosperidade. Como tal, é oferecida nas celebrações do Ano Novo Chinês.

Akee

Da família do guaraná, é indispensável na cozinha das Caraíbas. Com origem na África Ocidental, foi introduzida na Jamaica no século XVI . A sua polpa é oleosa e tem um sabor semelhante a noz.

Akebia

Nativa na China, Japão e Coreia, é uma trepadeira considerada como espécie invasora nos Estados Unidos da América. Já foi muito abundante no Japão, onde a sua fruta continua a ser muito apreciada. Possui uma textura suculenta e de sabor suave e delicado. As folhas são usadas para produzir infusões.

Durião

Não obstante o sabor muito agradável, o Durião é proibido em alguns locais, como hotéis, centros comerciais e aviões. Tal, deve-se ao odor extremamente desagradável desta fruta muito apreciada no Extremo Oriente.

