Salada de burrata e quinoa com figos e meloa

Burrata é um delicioso queijo mozzarella de interior sedoso. Nesta salada, casa com a doçura da meloa e dos figos.

Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato Saladas
Salada
Tempo
Dificuldade
Doses 2
Salada de couscous no frasco

Esta salada nunca falha, tem tudo aquilo de que preciso: cereais, vegetais, proteína, é fresquinha, colorida e, acima de tudo, deliciosa.

Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato Saladas
Salada
Tempo
Dificuldade
Doses 1
Salada de pêssego, mozzarella e manjericão

A fruta acrescenta sabor, cor e nutrientes a uma boa salada. Neste caso fruta de verão, o pêssego.

Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato Saladas
Tempo
Dificuldade
Doses 2
Salada em frasco de feijão-branco, romã e pesto

A romã, presente nesta salada, fornece um teor elevado de flavonoides e polifenóis, antioxidantes poderosos que protegem das doenças cardíacas e do cancro.

Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato Comer com o Coração
Saladas
Salada
Tempo
Dificuldade
Nível de calorias
Doses 1
Vigorosa salada proteica

Esta salada proteica de alto impacto é espantosamente pobre em calorias, tendo em conta o quanto é substancial. Se não encontrar gochujang, utilize um molho picante, como sriracha, mas tenha em atenção que irá ficar muito mais picante.

Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato Saladas
Salada
Tempo
Dificuldade
Doses 2
Salada de atum com tomate grelhado e rúcula

A rúcula, carnuda e apimentada, constitui uma ótima base para o tomate grelhado, macio e tenro, e para o atum, nesta salada apetitosa e leve.

Gastronomia Saudável
Tipo de prato Saladas
Tempo
Dificuldade
Doses 4
