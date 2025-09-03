Ovos, frango e atum estão entre os ingredientes que compõem as receitas que lhe preparámos para os dias que se avizinham. Bom apetite.
Se procura um pequeno-almoço ou brunch delicioso e nutritivo, esta receita é perfeita. O contraste entre o pão estaladiço, o creme de abacate suave e os ovos estrelados de gema cremosa cria uma combinação irresistível.
Em cerca de meia hora temos um prato delicioso, apurado e tão reconfortante na mesa. Para acompanhar? Basta um pouco de arroz basmati.
Um dos clássicos da nossa cozinha aqui numa versão sem batata que nos é apresentada por Mafalda Sena, autora do livro "Senas Saudáveis".
Asinhas de frango no forno
Quem não gosta, de vez em quando, de não ter que sujar talheres para comer?
Hoje abrimos uma exceção e preparamos a lasanha na frigideira. Uma receita original e criativa com autoria de Joana Oliveira, autora de "Low Fodmap - O Livro de Receitas Fáceis".
Esta salada de atum e feijão melhora bastante se repousar durante algum tempo, para permitir que os sabores se misturem. Use atum de boa qualidade.
Comentários