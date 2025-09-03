Ovos dourados sobre “nuvem” de abacate

Se procura um pequeno-almoço ou brunch delicioso e nutritivo, esta receita é perfeita. O contraste entre o pão estaladiço, o creme de abacate suave e os ovos estrelados de gema cremosa cria uma combinação irresistível.
Ovos dourados sobre “nuvem” de abacate
Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato Ovos
Tempo
Dificuldade
Doses 2
Caril fácil de frango

Em cerca de meia hora temos um prato delicioso, apurado e tão reconfortante na mesa. Para acompanhar? Basta um pouco de arroz basmati.
Caril fácil de frango
Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato carnes magras
Carnes
Tempo
Dificuldade
Doses 4
Pastéis de bacalhau sem batata

Um dos clássicos da nossa cozinha aqui numa versão sem batata que nos é apresentada por Mafalda Sena, autora do livro "Senas Saudáveis".

Asinhas de frango no forno

Quem não gosta, de vez em quando, de não ter que sujar talheres para comer?
Asinhas de frango no forno
Gastronomia Internacional
Tipo de prato Carnes
Tempo
Dificuldade
Doses 4
Lasanha na frigideira

Hoje abrimos uma exceção e preparamos a lasanha na frigideira. Uma receita original e criativa com autoria de Joana Oliveira, autora de "Low Fodmap - O Livro de Receitas Fáceis".
Lasanha na frigideira
Gastronomia Contemporânea
Tipo de prato Carnes
Tempo
Dificuldade
Doses 2
Salada de atum e feijão

Esta salada de atum e feijão melhora bastante se repousar durante algum tempo, para permitir que os sabores se misturem. Use atum de boa qualidade.
Salada de atum e feijão
Gastronomia Italiana
Tipo de prato Saladas
Tempo
Dificuldade
Doses 6
