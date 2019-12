O inverno é a estação do ano indicada para descansar e poupar energia. Levantar tarde e deitar cedo, descansar ao máximo, para que depois estejamos no pico das nossas capacidades na primavera – quando voltarmos a ter energia para sair, com dias mais longos e maior índice de luz solar!

Esta estação propicia a concentração e o foco, especialmente no nosso interior. Não é por acaso que alguns animais hibernam, para pouparem energia e conservarem o máximo de nutrientes que têm no seu corpo.

Na vertente alimentar devemos privilegiar alimentos que nos ajudem a aquecer, mas também que nos ajudam a mineralizar e a manter a qualidade do nosso sangue. É certo que é a estação do ano em que temos menor variedade de legumes disponíveis, pelo frio que se faz sentir, por isso temos muitas couves, principalmente.

Este é o Top 5 de alimentos que deve privilegiar nesta estação:

Cereais - Os cereais são ricos em hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fibras. São interessantes para o Inverno – e para todo o ano! – também pelo seu índice de serotonina, o neurotransmissor responsável por acalmar o sistema nervoso. Especialmente no Inverno devemos privilegiar o consumo de Trigo Sarraceno e do Centeio.

Feijões - Os feijões são nutricionalmente muito interessantes, pois pertencem à categoria das leguminosas e têm um excelente aporte de nutrientes - para além da presença de hidratos de carbono complexos são, também, uma excelente fonte de proteína. Para além disto, o formato dos feijões é semelhante aos rins, já repararam? Precisamente um dos órgãos em destaque na estação do Inverno.

Algas - As Algas são ricas em ricas em minerais (cálcio, ferro e fósforo), e desintoxicantes naturais. Têm um sabor salgado e são de natureza fresca, o que acentua os efeitos do elevado teor de proteínas, hidratos de carbono e vitaminas. Especialmente, a Alga Kombu com um alto teor de iodo que ajuda a ativar o metabolismo e a eliminar o excesso de gordura.