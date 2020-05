A meio da manhã, da tarde, à noite no sofá, todos nós, num ou noutro momento, apreciamos petiscar uns biscoitos, uns bombons, salgadinhos, entre outras gulodices mais ou menos açucaradas.

Mas, quantos de nós, já petiscámos umas gotas de iogurte, nestes momentos de lazer ou mesmo a trabalhar ?

Trata-se de um snack muito fácil de produzir, não exige competências especiais na cozinha e recorre, apenas, a um ingrediente, o iogurte.

Escolha um iogurte a seu gosto, preferencialmente batido - ou cremoso - pela sua consistência (opte por um iogurte com pouco açúcar). Esta receita não resultará com iogurtes liquidos, ou no outro extremo, iogurtes sólidos. Isto, dada a textura, quer de uns, quer de outros.

Despeje o conteúdo da embalagem - ou várias - num saco de pasteleiro com uma boca fina. Pode, em alternativa, cortar um dos extremos a um saquinho de plástico (um daqueles de congelação), vertendo aí o iogurte.

Pode, ainda, utilizar um recipiente de bisnaga – tal como vê na imagem.

Posto isto, pingue o iogurte sobre papel vegetal, colocado num tabuleiro que possa ir ao congelador. Faça pequenos montinhos. Leve ao congelador por uma hora e, posto isto, devore.

As crianças adoram produzir e comer estas gotas de iogurte.