As receitas sugeridas por Ana Beatriz, colaboradora da Associação Vegetariana Portuguesa (AVP), entidade sem fins lucrativos, contemplam pratos da entrada, aos principais e sobremesa. Sugestões que se inserem na alimentação vegetariana e vegana e que nos trazem recriações de alguns clássicos da cozinha portuguesa.

Como sugestão de entrada, encontramos uma Quiche de tofu, prato de forno onde não faltam os vegetais e as ervas aromáticas, tofu, miso sobre uma base de massa folhada.

Já como pratos principais, as propostas da AVP recaem nos Rojões de seitan à portuguesa e num outro incontornável do receituário a norte, a Francesinha, aqui numa versão vegetariana.

Finalmente, a sobremesa recai sobre gulodices que conquista afeições, a Bola de Berlim, neste caso sem ovos, antes recheada com geleia.

A AVP tem como missão promover a alimentação vegetariana como um estilo de vida saudável, compassivo e ecologicamente responsável e “que visa não só o próprio bem-estar da pessoa, como o bem-estar dos animais e a sustentabilidade do planeta”, refere aquela associação na apresentação que faz no seu site.

Entre os objetivos da AVP estão a promoção do “vegetarianismo e, por extensão, o veganismo como um estilo de vida, assim como quaisquer atitudes e esforços individuais que contribuam para a redução do sofrimento e morte de milhões de animais, para a mitigação do impacto da agropecuária sobre o ambiente, e para erradicação de doenças e promoção do bem-estar humano”.