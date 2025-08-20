Tempo quente aumenta a transpiração corporal, mecanismo de defesa para manter a temperatura do organismo. Transpirar leva, inevitavelmente, à perda de líquidos e minerais e uma forma de repormos a água perdida é, obviamente, através da ingestão da mesma.

Neste âmbito, podemos tornar a nossa hidratação um assunto mais interessante e saboroso através da ingestão de chás (resultam da infusão de folhas secas da planta Camellia sinensis) e infusões (matérias vegetais levadas a água fervente. Neste caso incluímos algumas ervas, flores e especiarias).

Chás e infusões, para além de fornecerem o elemento principal, a água, oferecem-nos alguns micronutrientes. E, aqui, chegado o tempo quente, a opção recai sobre estas bebidas

Fazer o seu chá gelado caseiro diariamente garante a conservação dos micronutrientes já mencionados que, muitas vezes, se perdem consideravelmente nos processos de produção dos chás gelados industriais.

Há, contudo, que ter em consideração alguns princípios na preparação caseira destas bebidas.

No caso dos chás, há que considerar a temperatura a que devem ocorrer as macerações, pois água à temperatura errada destrói alguns dos compostos que nos beneficiam. Na prática, tendemos a deixar ferver a água e, nesta, preparamos o chá ou a infusão. Se quiser ser mais “purista” encontra no mercado jarros eléctricos que lhe permitem seleccionar a temperatura em função do tipo de chá.

O princípio de preparação do chá ou infusão gelados é muito simples, bastando levar as bebidas ao frigorífico para arrefecerem.

Pode, inclusivamente, preparar entre 1 a 1,5 litros de véspera para levar no dia seguinte para o trabalho.

Dependendo se gosta de um chá mais concentrado ou mais suave, ajuste este item no momento da maceração ou então prepare uma quantidade menor concentrada e depois dilua para o volume desejado com água fria. Aliás este é um excelente truque para as festas de miúdos e graúdos.

Que chás ou infusões preparar?

A resposta também não se reveste de dificuldade. Tudo depende do gosto de cada um e, ainda, dos benefícios que pretendemos retirar desta bebida natural e saudável. Comprove, abaixo, as qualidades dos chás e das infusões:

Chá verde: Diminui o desenvolvimento de hipertensão e de doenças cancerígenas.

Chá branco: Previne o envelhecimento precoce da pele provocado pelo sol, ajuda a eliminar gordura do organismo.

Chá preto: Protege o corpo de infecções, reduz os níveis de hormonas responsáveis pelo armazenamento de gordura no organismo.

Infusão de menta: Inibe a fome.

Infusão de gengibre: Reduz a irritação do estômago e reduz estados inflamatórios.

Chá gelado de manga

Infusão de mirtilos: Reduz estados inflamatórios.

Infusão de hibisco: Um aliado para reduzir o perímetro abdominal.

Infusão de funcho: Eficaz no combate à flatulência e outros problemas gastrointestinais.

Infusão de limão: Ajuda a combater a retenção de líquidos.

Infusão de valeriana: Promove um sono mais tranquilo.

Infusão de camomila e alfazema: Reduz a fadiga e propicia tranquilidade.

Infusão de erva-cidreira: Ajuda a combater distúrbios relacionados com o sono.

Infusão de lúpulo: Diminui a ansiedade.

Infusão de passiflora: Induz o sono e diminui a ansiedade.