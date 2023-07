Saboreada al fresco, a espiga de milho solitária que sobrou de um animado jantar de verão é um clássico canadiano. Combina a espiga de milho com as sobras dos teus legumes preferidos para obteres a versão mais doce e refrescante da melhor salada de verão. Uma sugestão Too Good To Go.

Arroz de bacalhau com tomate e pimentos Uma forma simples e agradável de preparar um arroz de bacalhau de sabor caseiro.

Pataniscas de curgete A nossa tão portuguesa patanisca numa versão vegetariana com recurso à curgete. Fica com um exterior estaladiço e um interior deliciosamente suave.

Salmão com cenouras salteadas Diz-nos Alida Remtula do blogue "Alida's Food": "este salmão com cenouras salteadas é o prato mais simples da vida, no entanto, super delicioso!"

Gratinado de beringelas Uma receita que nos recorda ingredientes menos utilizados e que nos dão excelentes refeições.

Panados de frango no forno com arroz de cenoura Os miúdos adoram e devoram. Sendo confecionados no forno, estes panados tornam-se mais saudáveis.