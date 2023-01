Esta receita é excelente para utilizar as sobras de frango. Uma sugestão a partir do livro "Mais por menos - comer bem por 2,50 euros a dose", com autoria de Teresa d'Abreu.

Um clássico que nunca deixa ninguém ficar mal. Perfeito para um daqueles dias de frio que pedem um prato que nos aqueça a alma. Uma receita do chef Miguel Mesquita, a partir do seu livro "Cozinhas do Mundo".

Em pouco mais de 30 minutos, prepara esta reconfortante sopa que aproveita a polpa e a casca da abóbora. A sugestão é de Joana Moura, a partir do seu livro "Alimentação fora da caixa".

Abóbora assada com custard de alho-francês Esta receita é maravilhosa. As natas de aveia fazem-se de raiz, usando as sementes de abóbora para obter este custard maravilhosamente cremoso. E a abóbora aromática liga todos os elementos e protagoniza esta mistura de sabores da verdadeira comida de afeto.

Esta receita traz uma forma diferente de comer vegetais. O frango, recheado com espinafres e queijo mozarella, juntamente com o tempero, tem ainda mais sabor. Uma sugestão da Auchan.