Frittata de pimentos

Se não gostar de pimentos não se acanhe, substitua-os por espargos, favas, ervilhas, alho francês.

Tortilha de batata à minha maneira

Com ou sem cebola, com batata frita ou cozida. Estes são apenas alguns dos dilemas que levantam as centenas de receitas de tortilha de batata. Esta é a receita do chefe Rui Ribeiro.

Huevos rotos

Estão a ver aqueles pratos simples e baratos, que sabem tão bem que nos fazem sorrir enquanto desfrutamos da refeição? este é um desses casos.