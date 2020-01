1. Descasque gengibre com uma colher

O gengibre tem vindo aos poucos a ganhar lugar na nossa cozinha. Mas a forma tosca daquela raiz nem sempre torna simples a tarefa de o descascar. Em vez de uma faca ou de um descascador de vegetais, use uma colher. Raspe a casca com a colher e ela soltar-se-á com facilidade.

2. Esprema o limão sem caroços

Um pouco de sumo de limão na comida pode dar um toque especial ao prato. Mas, espremer o limão no espremedor de citrinos e ficar com mais um utensílio para lavar, nem sempre apetece. Uma técnica mais simples é utilizar um filtro. Corte o citrino ao meio, segure o filtro e esprema diretamente o sumo para o tacho, deixando os caroços caírem no filtro.

3. Ovos escalfados com película aderente

Um bom ovo escalfado pode tornar-se a dor de cabeça suprema do chefe amador. Esta dica segue um conselho do chefe britânico Jamie Oliver e é tão simples que se torna desconcertante: Forre o interior de uma pequena taça com película aderente, deixando uma boa porção para fora do recipiente. Verta um pouco de azeite sobre a película. Parta o ovo para a taça, feche a película com um nó e leve a agua a ferver.