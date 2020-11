“Enquanto houver café no mundo, o que pode correr mal?”, afirmou certo dia a escritora norte-americana Cassandra Clare. Ao sabor de uma chávena de café, viaja mais do que a bebida que celebramos diariamente. O café aconchega-nos corpo e alma, entrega-nos dose extra de otimismo e enriquece-nos com as experiências proporcionadas pelas suas múltiplas características.

Em casa, espicaçamos o início do dia com um café revigorante, oriundo do exótico Oriente. Já ao almoço, continuamos para a robustez de aroma de um café da África Oriental. Finalmente, com a tarde, afeiçoamo-nos a um café de notas frutadas, a recordar-nos as florestas sul-americanas. Um ritual diário tão diverso quanto as inúmeras possibilidades de escolhermos cafés de diferentes origens, personalidades e intensidades.

Como diversa também é a oportunidade de oferecermos este mundo àqueles a quem queremos retribuir o nosso afeto. O familiar que não dispensa o café espresso extraído na perfeição; o amigo que adora a aventura de novos sabores a partir da sua máquina de café; o colega que se perde com os acessórios que elevam a tira do café à categoria de arte.

Gifting Friday: uma semana repleta de ofertas Numa época do ano mágica, de presentes únicos e memoráveis, a Nespresso apresenta a Gifting Friday. De 24 a 30 de novembro, a semana chega repleta de ofertas com desconto de 60% em todo o portefólio de máquinas Nespresso mediante a compra de cápsulas e descontos diretos de 45% e de 25% numa seleção de acessórios da marca.

Mais entusiasmante quando a pretexto de viajarmos para este mundo de café contamos com a possibilidade de nele desembarcamos à boleia de ofertas e promoções. Aquelas que a Nespresso proporciona ao longo de uma semana, com a Gifting Friday. Antes mesmo de nos decidirmos entre um dos inúmeros modelos de máquina de café com 60%* de promoção, acessórios entre 25 e 45% de desconto direto no preço, ou de nos deliciarmos com as novas edições limitadas de cafés, o prazer de anteciparmos a surpresa de quem recebe.

O caminho para a felicidade em forma de café faz-se ao alcance de um computador e de uma ligação à internet. Terminal de embarque para a escolha entre dezenas de diferentes variedades de cafés, assim como a descoberta de um exclusivo trio de edições limitadas para o Natal: um café black - Il Caffé - e dois aromáticos -Torta di Nocciole e Amaretti Flavour -, da aveludada e cremosa bebida com grão proveniente do Vietname e Colômbia, ao aroma agridoce a baunilha e amêndoa do grão sul-americano.

créditos: Nespresso

No embalo da Gifting Friday a possibilidade de fazermos da experiência doméstica do café momento digno de um especialista, ao entregarmos estes aromas e sabores aos “cuidados” de uma nova máquina ou dos acessórios que elevam a experiência de prova para o patamar gourmet.

Café em combinação com leites, chocolates, especiarias, ao alcance do toque de um botão. Sem esquecer que acessórios para espumas de leite perfeitas, dispensadores e cápsulas, colheres e aventais também fazem o mundo do bom café.