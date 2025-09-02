Bitoque à tuga

“Não precisam de comprar uma carne cara para esta receita: o bitoque não é um prato refinado, é uma receita simples e despretensiosa. Qualquer peça é boa, desde que... fique fininha! Assim garantimos que fica sempre tenra”.
Gastronomia Portuguesa
Tipo de prato Carnes
Doses 1
Ovos rotos

“Estes são os meus ovos rotos, não a receita tradicional, OK? Mas confiem em mim: vão adorar”.
Gastronomia Tradicional
Tipo de prato Ovos
Doses 2
Açorda de bacalhau

Com pão, bacalhau, ovos, entre outros simples ingredientes, faz-se magia à mesa.
Gastronomia Portuguesa
Tradicional
Tipo de prato Peixes
Bacalhau
Doses 6
