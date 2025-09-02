O que dizer de um belo Bitoque à tuga, de uns Ovos rotos ou de uma apaladada Açorda de bacalhau? Miguel Telles, formado em arquitetura, tem muito para nos dizer, sobre estas e outras 57 receitas. O cozinheiro amador, sucesso nas redes sociais, assina “Tuga na Cozinha – O Livro de Receitas”. Da obra destacamos três pratos.
“Não precisam de comprar uma carne cara para esta receita: o bitoque não é um prato refinado, é uma receita simples e despretensiosa. Qualquer peça é boa, desde que... fique fininha! Assim garantimos que fica sempre tenra”.
“Estes são os meus ovos rotos, não a receita tradicional, OK? Mas confiem em mim: vão adorar”.
Com pão, bacalhau, ovos, entre outros simples ingredientes, faz-se magia à mesa.
