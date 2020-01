Se temos diariamente de encarar a taça do pequeno-almoço, então que o façamos com criatividade. Este podia ser o lema da malaia Hazel Zakariya com os seus pratos partilhados nas redes sociais.

Smoothies, bolos, sopas, cremes vários a paleta criativa da malaia Hazel Zakariya não tem oferece limites quando a intenção é criar refeições artísticas. Hazel, ao contrário do que poderíamos considerar, não é artista plástica ou designer. Tem uma profissão muito mais pragmática, trabalha na bolsa de valores.

















Hazel, apaixonada pela cozinha saudável, utiliza somente corantes naturais nas suas criações. Chá de Matcha, carvão ativado, especiarias, como curcuma, açafrão, canela, açúcar em pó, estão entre os ingredientes aplicados. Como ferramentas, a malaia socorre-se, apenas de espetos de cozinha e talheres. Uma faca para ajustar elementos, uma colher para os verter sobre, por exemplo, a receita base. Entres os ingredientes utilizados pela malaia nas suas coloridas taças, estão o creme de coco e leites vegetais. Corantes alimentares processados não são admitidos dentro destas taças. Por regra são pratos de alimentos que se consomem a frio. Um alimento quente tenderá a absorver os ingredientes vertidos sobre este. Zakariya conta com uma legião de seguidores na rede social Instagram. Até ao momento já fotografou centenas de criações comestíveis.