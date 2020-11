De há uns meses a esta parte, estar em casa deixou de ser uma expressão de conformismo, antes uma necessidade. Temos de estar em casa para o bem comum, para nos protegermos, para ultrapassarmos um momento menos bom.

Na realidade, independentemente do que nos pedem os tempos que vivemos, a nossa casa sempre foi um refúgio de paz. Porque, convenhamos, não lhe chamamos ‘apenas’ a nossa casa, apelidamo-la o nosso lar. É, aí, nesse cantinho de conforto, que guardamos algumas das nossas melhores memórias. Quem não junta ao álbum de boas recordações um jantar em família? Ou uma preguiçosa tarde de cinema doméstico com a cara-metade? Ou as brincadeiras de “faz de conta” com os miúdos?

Gifting Friday: uma semana repleta de ofertas Numa época do ano mágica, de presentes únicos e memoráveis, a Nespresso apresenta a Gifting Friday. De 24 a 30 de novembro, a semana chega repleta de ofertas com desconto de 60% em todo o portefólio de máquinas Nespresso mediante a compra de cápsulas e descontos diretos de 45% e de 25% numa seleção de acessórios da marca.

Apesar de nos saber pelo céu vivermos as nossas casas é um facto que nelas passamos agora mais tempo. Gerir esse tempo de forma a tornar cada minuto novidade, nem sempre é caminho fácil de completar. Há que apelar à criatividade para afastar palavras como tédio ou aborrecimento. Há que saber reinventar cada momento vivido em casa, seja em lazer, a trabalhar, a sós, no convívio familiar.

Trazer novidade aos nossos dias em casa é tão simples quanto acrescentar-lhes novas experiências. Porque não “convidar” para a maratona de séries de televisão ao fim de semana um estupendo café com a cremosidade de uma espuma de leite de caramelo? Ou acompanhar as horas de trabalho frente ao computador com criativas receitas de lattes ou cappuccinos?

créditos: Nespresso

Isto, com a vantagem de não precisarmos da visita de um Barista profissional para nos preparar receitas de café deliciosas. Antes, visitarmos a partir dos nossos lares a casa de todos os presentes com aroma, sabor e cheiro a café. Na semana em que a Nespresso nos mima com a sua Gifting Friday, o mundo dos cafés está à distância de uma visita virtual, com a oportunidade de, sem custos de entrega, recebermos em casa máquinas de café e acessórios, respetivamente com 60%* e 45% de desconto; assim como cafés em edições exclusivas e limitadas.

O mesmo é dizer, a oportunidade de nos oferecermos ou de endereçarmos a alguém, a possibilidade de reinventar em casa os rituais do café, com uma infinita combinação de técnicas e ingredientes. Cafés a harmonizarem com leites, chocolates, bebidas vegetais, especiarias, enriquecendo a bebida com espumas e cremes, texturas e muito conforto.

Em suma, estar em casa na companhia do café é estar bem e sem monotonia. Atreva-se com um Café After Eight, num casamento com o famoso chocolate e leite. Ou, espevite os seus dias com um Cortado com canela e açúcar mascavado, com o café em harmonia com o chá e a especiaria. E, já que celebra com café, porque não fazer da sua nova máquina a especialista em sobremesas deliciosas? Um Flan descafeinado traz consigo a palavra surpresa.