Antes de começar, prepare o cultivo

Antes de proporcionar uma segunda vida aos seus vegetais caseiros leia as dicas que deixamos. Isto para garantir um bom cultivo aquático: verifique a água regularmente. Use um recipiente do tamanho correto para cada cultivo, tendo em conta a dimensão espectável de crescimento de cada alimento. Por exemplo, a cebola e pode crescer em copos altos e estreitos, enquanto a alface e o aipo pedem recipientes rasos.

Use recipientes reciclados: frascos de vidro, pequenos vasos, tigelas de armazenamento, copos que já não usa. E, não se esqueça, garanta luz aos seus rebentos. Mantenha-os próximo de uma janela, mas sem incidência direta dos raios solares.

Alface

Corte a parte inferior de uma alface e coloque-a numa tigela com água. Em três dias, verá o crescimento a partir do centro. Em duas semanas terá uma nova alface, embora mais pequena do que a original.

Aipo

Corte o talo de aipo a 5 cm da parte inferior e coloque-o numa pequena tigela com água. Três a quatro dias depois o crescimento no centro será percetível. Pode levar algum tempo para um talo crescer, mas poderá usar as folhinhas do crescimento central para dar sabor aos cozinhados.

Alho

Os dentes de alho que crescem, produzem uma rama verde que poderá ser usada no tempero de saladas e batatas assadas. Coloque um dente num pequeno copo com água, não o cubra totalmente. Poucos dias depois surgirão as raízes e, mais tarde, a rama.