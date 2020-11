Não raro escutamos a frase: “a vida torna-se mais fácil após uma chávena de café”. Acrescentaríamos que não há pessimismo que resista por muito tempo a um bom café. Trinta mililitros de bebida aconchegados na chávena que carregam a magia de transformar para melhor os nossos dias.

Reconforto que não dispensa uma exigência: que os segundos que demora a degustação do nosso café sejam perfeitos. Um pedido onde coopera não só a qualidade do dito café, mas também a máquina que o extrai à cápsula, assim como os acessórios que possamos utilizar para criar incríveis receitas à base da bebida que há séculos encanta o mundo. Mais, quando encontramos este mundo de cafés e sua corte ao alcance de uma semana promocional da Nespresso, a Gifting Friday (ver caixa), com dezenas de máquinas e acessórios para café com descontos que atingem os 60%*.

Fixemo-nos, então, no nosso café. O que lhe procuramos? Antes de mais, escutamo-lo enquanto verte num som envolvente. Cresce o creme de tons tão diversos quanto a personalidade dos cafés que lhe dão corpo. Também não há como dissociar a bebida que descansa na chávena da sedução que exerce no nosso olfato e paladar: pressentimos a torra, as notas de especiarias, os frutos tropicais, os frutos secos, o chocolate. É doce, salgado, picante, ácido e espevita o umami (palavra de origem japonesa que significa “delicioso e apetitoso”).

Uma complexidade que nasce tão só de duas variedades principais de café cultivadas mundialmente, o Arábica e o Robusta. Tal como no vinho e no cacau, também o café resulta do terroir, ou seja, das condições particulares do local onde cresce e é cuidado. Numa palavra, a personalidade do café. Aquela que nos traça a sua origem das florestas da América do Sul e do Oriente, aos planaltos da África Oriental, entre outras geografias.

Uma proveniência que também vive na cor do creme que descansa na nossa chávena. Saiba que com a mesma colherzinha que agita o seu café pode avaliar a qualidade de um bom creme. Teste-o, sulcando-lhe a superfície com a ponta da colher. Fará um quase ponto de estrada, tal como o conhecemos no açúcar.

Sob este creme está o fragrante café, de cor profunda, tão diverso quanto os mais de 800 elementos que constituem esta bebida e que se combinam em milhares de variações.

Um desafio aliciante chegado o momento de carregar todo este mundo para dentro da nossa chávena, combinando e recombinando o café com leites, natas, chocolates, especiarias, aromáticas. E, não há como falhar, quando encontra ao alcance de um clique a máquina Lattissima One, especialista na tiragem perfeita de café.