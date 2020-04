A técnica caseira para produzir um “ovo gigante”. E só precisa, mesmo, de ovos

Vamos começar por separar em dois recipientes as gemas e as claras correspondentes a 12 ovos. Com um garfo mexemos as claras e as gemas separadamente.

Entretanto, vamos levar ao lume um tacho médio com dois terços de água. Deixamos a água ferver e, nessa altura, vamos verter as claras para dentro de um copo de vidro temperado, cilíndrico, com perto de oito centímetros de diâmetro (não tem de ser esta medida exata) e com perto de 15 centímetros de comprimento. O interior do copo deve ser previamente pincelado com óleo alimentar.

Vamos colocar o copo no centro do tacho onde a água já ferve e deixamos as claras cozerem (20 a 25 minutos). As claras estarão prontas quando apresentarem uma consistência firme.

Vamos, agora, utilizar um copo mais estreito (o ideal será, por exemplo, um tubo de ensaio com o diâmetro de uma gema de ovo). Pressionamos este num dos extremos do cilindro de claras e perfuramos, extraindo um cilindro mais pequeno. É no espaço deixado por este cilindro que iremos verter a gema.

Está terminada a primeira fase da operação “ovo gigante”.

De novo, num tacho, colocamos igual porção de água para ferver.

Vamos, nessa água fervente, mergulhar o cilindro de claras de ovo, tendo o cuidado de manter a abertura do mesmo virada para cima. Pode, por exemplo acomodá-la entre duas conchas de sopa atravessadas sobre o bordo do tacho.

É dentro do orifício que vai verter as gemas. Estas devem cozer até ficarem firmes (20 a 25 minutos).

Finalmente está pronto o nosso “ovo gigante”. Para obter um tubo perfeito, basta introduzir, pressionando até ao fundo, um copo de largura inferior ao utilizado como recipiente para as claras e extrair um cilindro. Está pronto.

Para além de fazer um vistão numa mesa de convivas, pode fatiar o cilindro gigante de ovo, obtendo bases para entradas ou aperitivos.