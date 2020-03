Depois de cortar a casca dos vegetais (querendo, pode usá-las na tarte), com um cortador de legumes, extraia sucessivas lâminas de curgete e cenoura. No caso das curgetes, corte até ao ponto em que encontra as sementes. Não vai usar essa parte (pode reservar para incluir na base de uma sopa).

Esta operação vai ocupar-lhe perto de dez minutos, podendo aproveitar o tempo em que a massa está a assar no forno.

Dê uma rápida cozedura nos vegetais. Apenas um escaldão, de dois a três minutos, em água fervente, para que os vegetais se tornem mais maleáveis e tenros. Retire e reserve.

Entretanto, dentro de uma tigela, misture bem um queijo de cabra fresco (70 a 80 g) e um ovo (gema e clara). Tempere de sal. Com esta mistura, vai barrar o fundo da sua tarte. Faça-o uniformemente, sem se preocupar com as irregularidades.

Vai, agora, começar a forrar a sua tarte com as lâminas de vegetais. Faça-o partindo do bordo da tarte, com voltas sucessivas de curgete e cenoura até completar toda a área até ao ponto central.

Finalmente, tempere a tarte com azeite, pincelando-o, uma pitada de sal grosso e pimenta do reino.

Leve a tarte ao forno por 15 a 20 minutos, até os bordos das lâminas de vegetas se apresentarem tostados.

Retire do forno, desenforme e bom proveito.