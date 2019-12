6. A rolha é melhor do que tampa de rosca

Como portugueses e tendo em conta que a cortiça é uma das matérias-primas que produzimos e que muito se tem destacado no panorama económico, claramente assumimos que o vinho tapado com uma rolha de cortiça é melhor, do que aquele cuja garrafa perde o fôlego numa tampa de rosca. Mas a verdade é que ambos os vinhos serão bons e muitos estudos apontam que a tampa de rosca protege melhor o vinho da oxidação.

7. Quanto mais caro, melhor

O melhor truque para comprar um bom vinho é precisamente saber: gosto ou não gosto. O preço pode não ser bom conselheiro. No âmbito de um estudo, centenas de pessoas provaram vinhos e tinham de o enquadrar numa escala de preços. A maioria das pessoas não fazia ideia de que intervalo de valores atribuir. Num outro estudo, as pessoas provaram vinhos e tendencialmente consideravam melhor o que tinha um preço superior. No entanto, ambos os vinhos provados estavam no mercado pelo mesmo preço. Ou seja, o seu paladar é o melhor marcador na escolha.Galeria de Fotos

8. Vinhos doces é para amadores

Quando se pede um vinho doce, há alguma tendência em considerar que não se é apreciador desta pedida. É quase um ato de amadores e não de sábios conhecedores de vinho. Mas saiba que alguns dos vinhos mais premiados do mundo são doces. Riesling, French Sauternes e Italian Amarone são vinhos doces e alguns dos mais caros do mundo.

9. O champanhe serve brindes e pouco mais

O champanhe, oriundo de uma região francesa com o mesmo nome, ou se quisermos algo mais português, um vinho espumante, pode ser apreciados mais vezes do que apenas naquele momento especial. Esta bebida casa muito bem com marisco e vegetais, por exemplo. Aliás, é considerado dos vinhos mais versáteis para combinar com as refeições. E não precisa de gastar muito porque no mercado já existem muitos champanhes de qualidade e a preços acessíveis.

10. Garrafas grandes, vinhos melhores

O marketing dos vinhos tem um peso significativo na hora de comprar uma garrafa. Muitas vezes uma garrafa grande e pesada é sinal de um vinho de qualidade superior. Desengane-se e faça um favor à sua carteira, pois há vinhos que a única coisa boa é só mesmo a aparência. Nos vinhos, como em tudo, não se iluda com a aparência.