Aproveitando a enorme e diversificada costa portuguesa e a tradição da região ligada ao peixe e marisco, o Golden Catch reúne tesouros do mar à mesa, com pratos tradicionais servidos com um toque contemporâneo. O mar é também a inspiração para o menu do jantar vínico que, na próxima quarta-feira (19 de abril), conta com uma seleção vínica especial e vinda da Áustria.

Pronunciar os nomes dos vinhos será, certamente, um desafio, mas prová-los promete ser um momento de descoberta, através do produtor Kracher, da área de Seewinkel, na região austríaca de Burgenland, situada na margem leste do lago Neusiedl.

Já no restaurante, vai ser com vista para o rio Douro que o jantar (55 euros por pessoa) começará com um dos mais enigmáticos pratos do Golden Catch: a Sopa rica de peixe. Só ao quebrar a massa folhada que cobre, no exterior, todo o prato, é que se revelam os densos sabores do mar, que serão sublinhados pelo vinho branco Sohm & Kracher Lion Gruner Veltliner 2021.

Passando para os tintos, o 2018 Cuvée K será serviço com Bacalhau fresco, acompanhado com ratatouille, molho de manteiga e caviar. Segue-se o único prato que não está, habitualmente, na carta do Golden Catch – uma Bochecha de porco de comer à colher com cremoso de batata, tomate cherry confitado e uma redução de vinho tinto, que estará também na harmonização com um 2015 Reunion Vision.

Para o final da refeição, fica reservado o mais especial dos momentos, com dois vinhos de colheita tardia – a grande especialidade pela qual a Kracher se tornou reconhecida na Áustria. 2019 Beerenauslese (que significa “colheita selecionada de bagos”) e Cuvée e 2019 Trockenbeerenauslese (que significa “seleção de uvas secas”) No.6 Welschriesling serão servidos com o famoso sablé, um biscoito amanteigado redondo de origem francesa, aqui apresentado com uma trilogia perfeita: limão, merengue e lima.

Golden Catch Rua do Choupelo, n.º 132, Vila Nova de Gaia

Para quem queira adiantar a descoberta destes vinhos, poderá saber desde já que a sua região é marcada pela evaporação da água e pelos prados húmidos que contribuem para um microclima único e ideal para produzir uvas com podridão nobre atacadas pela Botrytis Cinerea. Sinónimo de vinhos frutados, nobres e doces, esta localização dá nas vistas por ter uma grande variedade de uvas num solo rico e montanhoso, onde as variações do terreno influenciam significativamente o desenvolvimento e a qualidade das vinhas.

