Em Lisboa, a Chefs à Mesa agendou provas de queijos nacionais e gelados de eucalipto e manjericão

A 25 de maio, pelas 18h30, a Chefs à Mesa, em parceria com a Tradições do Campo, organiza uma prova de queijos regionais portugueses, que reúne pequenos produtores deste setor, com destaque para as regiões da Beira Alta e Beira Baixa. A participação neste evento tem o valor de 10 euros por pessoa, e inclui a prova de três queijos, acompanhados por pão e vinho, e também a possibilidade de, nesse dia, adquirir estes produtos com um desconto de 10%. Um convite a um convívio descontraído entre amigos.

créditos: Chefs à Mesa

A 1 de junho, a pensar nos mais pequenos, mas não só, a Chefs à Mesa assinala o Dia Mundial da Criança com uma degustação de gelados do chef Bertílio Gomes, um dos “residentes” da loja. Do chef algarvio estarão a prova sabores muito originais, como eucalipto, amendoim, alfarroba e manjericão, que prometem despertar a curiosidade, mas também os sentidos de todos os presentes. A iniciativa decorre na quinta-feira dia 1 de junho pelas 18h30, e tem um valor de 6 euros por pessoa, que contempla a prova dos quatro sabores referidos.

Estes eventos vêm complementar a oferta de cozinha de autor da Chefs à Mesa, que disponibiliza pratos de chefs portugueses como Bertílio Gomes, Miguel Castro e Silva, Paulo Morais, Vítor Adão e Vítor Sobral.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 962 337 460 ou e-mail geral@chefsamesa.com