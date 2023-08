No Instagram tem uma comunidade com mais de 10 milhões de seguidores, que cresce a cada dia. Filha do músico Lionel Richie e de Diane Alexander, Sophia Richie é uma das celebridades do momento, sobretudo no que à moda diz respeito.

Os seus visuais servem sempre de inspiração. A jovem, de 24 anos, segue as grandes tendências, sobretudo a nível citadino.

Na galeria poderá conferir oito visuais usados por Sophia recentemente.

Qual o seu preferido?

