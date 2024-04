Segunda-feira

Chama-se Fresh baby tooth gel e é a mais recente novidade da Ringana. Apesar de não ser o seu primeiro produto para os mais pequenos, este lançamento marca a sua estreia na área da higiene oral infantil.

Este apresenta-se como um gel dentífrico “ideal para os mais pequenos que querem dominar a sua rotina de higiene oral de forma independente, formulado especificamente para os dentes de leite”, refere a marca austríaca especialista em beleza e cosmética em comunicado.

Com um leve sabor a menta, este produto de limpeza pode ser usado por bebés e crianças na sua rotina de limpeza dentária.

Paralelamente, a marca reformulou os outros dois produtos que compõem a sua gama de cuidados dentários: o FRESH tooth oil, um óleo para bochechar, e o FRESH tooth balm, um bálsamo multifunções para dentes e gengivas.

O Fresh baby tooth gel (PVP: 10,90€) já está à venda no site oficial da Ringana.

Terça-feira

Os fãs do famoso Eight Hour® Cream, que é considerado um dos produtos de culto da marca Elizabeth Arden, vão ficar contentes com o novo lançamento da marca.

Chama-se Daily Hydrating Body Lotion e é o novo membro da gama Eight Hour® que, à semelhança dos outros, se destaca pelo seu poder multifunções.

Formulado com manteiga de karité, óleo de abacate e glicerina, este cuidado de corpo oferece uma ação nutritiva, hidratante e suavizante “ao mesmo tempo que acalma e reforça a função barreira da pele”, refere a marca em comunicado.

De rápida absorção, esta loção corporal vegan pode ser aplicada em todo o corpo duas vezes ao dia.

O Eight Hour® Daily Hydrating Body Lotion da Elizabeth Arden (PVP: 34,56€) está à venda na Wells, perfumarias seletivas e El Corte Inglés.

Quarta-feira

A Dyson acaba de lançar o Supersonic Nural™, um novo secador de cabelo inteligente que promete um cabelo brilhante e sem danos. O nome Nural™ remete-se para um dos elementos mais importantes desta novidade: uma rede de sensores instalada no seu interior capaz de proteger o couro cabeludo durante a utilização.

"Se for possível limitar os danos causados pelo calor, não há dúvida que se pode obter um couro cabeludo e um cabelo mais saudável. O nosso novo Supersonic Nural™ tem um sensor de tempo de voo que reconhece a cabeça e reduz o calor à medida que se aproxima do cabelo, prevenindo os danos causados pelo calor quer no seu couro cabeludo como no seu cabelo”, disse James Dyson, fundador da marca, em comunicado sobre esta novidade apresentada na Coreia do Sul no mês passado.

Assim que o modo Proteção Couro Cabeludo é ativado, o aparelho tem a capacidade de regular automaticamente o calor do secador tendo em conta a distância a que se este se encontra do cabelo. Algo que que se torna possível graças aos infravermelhos instalados no interior do aparelho e que este funcione a uma temperatura de 55°C, considerada ideal para secar o cabelo de forma saudável e sem desconforto para o couro cabeludo.

Esta secador pode ser utilizado juntamente com cinco acessórios que se adaptam a diferentes tipos de cabelos, destacando-se uma novidade: o difusor para ondas e caracóis que pode ser utilizado em dois modos. “No modo Dome, o formato de cúpula grande afasta o fluxo de ar do couro cabeludo para obter ondas mais suaves e alongadas com pontas arredondadas. No modo Diffuse, acessório difusor para caracóis e ondas fornece ar até às raízes para obter caracóis e caracóis definidos e volumosos”, pode ler-se.

É ainda de destacar a funcionalidade “aprendizagem de acessórios” que pretende facilitar a rotina de penteados ao memorizar automaticamente as suas preferências de styling. Ou seja, da próxima vez que utilizar um dos acessórios não terá de voltar a ajustar o calor ou o caudal de ar da sua preferência.

Disponível em duas novas cores, o secador de cabelo Supersonic Nural™ da Dyson (PVP: 499€) vai estar à venda em Portugal muito brevemente.

Quinta-feira

Cuidar de si on the go acaba de se tornar mais fácil com as novidades da HAAN. A marca de cosméticos espanhola, que se destaca pelo seu packaging divertido e cuja formulação contém 90% de ingredientes de origem natural, acaba de lançar dois produtos de cuidado pessoal.

Para manter o hálito fresco durante o dia tem o Mouth Spray que pretende ajudar a reduzir o aparecimento de placa bacteriana e manter o equilíbrio do Ph oral. Formulado sem açúcar, este produto está disponível em três sabores: Life’s a Beach (hortelã, chá Chai, baunilha, chá preto e uma mistura de cardamomo, canela, gengibre, cravinho e anis), Good on Ya (eucalipto, menta e essências de ervas) e Apple a Day (maçã verde e xarope de acer).

Já o Face & Body Mist apresenta-se com um grande aliado para quando a sua pele precisa de um boost de frescura e hidratação. “A sua fórmula contém um novo ingrediente ativo natural que estimula a síntese de vitamina D através das células epidérmicas, para fortalecer, revitalizar, dar volume e luminosidade à pele desvitalizada, mantendo a pele enriquecida, suave, firme e profundamente hidratada”

À semelhança dos seus outros produtos, o Mouth Spray e o Face & Body Mist destacam-se pelo seu formato pequeno, prático e recarregável, permitindo que possa cuidar de si em qualquer lugar.

Os produtos da HAAN estão disponíveis online assim como em farmácias e parafarmácias.

Sexta-feira

A fragância Miss Dior acaba de ganhar uma sucessora com o lançamento de uma edição parfum que chegou às lojas no fim de março.

Originalmente lançado por Christian Dior em 1947, este acabou por se tornar num dos ícones da maison francesa e que foi ganhando diferentes versões ao longo dos anos. “Miss Dior é o perfume de uma geração jovem que redescobre o gosto pela vida. O perfume da juventude que se tornará a assinatura eterna da fragrância fundadora, deslumbra com o seu espírito e os seus desejos, como aconteceu com a coleção de pronto-a-vestir "Miss Dior", que surgiu em 1967.”, refere a marca em comunicado.

Durante o desenvolvimento deste projeto, Francis Kurkdjian teve acesso aos arquivos da maison onde descobriu diferentes factos e curiosidades sobre a criação do primeiro Miss Dior e que influenciaram o seu processo de reinterpretação. E assim nasceu o Miss Dior Parfum: um aroma mais intenso que junta, no mesmo frasco, notas florais, frutadas e amadeiradas.

"Criar um novo Miss Dior é querer transmitir a geração jovem da sua época numa fragrância. Trata-se também de abraçar a Casa Dior na sua totalidade”, afirmou Francis Kurkdjian, Diretor Criativo de Fragrâncias da Dior, sobre este desafio. “O facto de ter nascido sob os pressupostos do audacioso New Look criou, de alguma forma, uma obrigação de reinvenção contínua. Assim, imaginei Miss Dior como um perfume que seria um resumo da sua época".

O Miss Dior Parfum já está à venda em perfumarias.

Sábado

A Salycilic purifying mask é o novo lançamento da Freshly Cosmetics que pretende ajudar todos aqueles que sempre quiseram reduzir e tratar as imperfeições da pele.

Esta máscara purificante de textura suave foi formulada com diferentes ácidos e óleos que vão ter um papel central no combate à acne, pontos negros ou poros dilatados sem descurar a hidratação da pele.

“O ácido salicílico vegetal e o carvão ativado de bambu atuam de forma conjunta para absorver as toxinas e impurezas e promover a renovação celular. O ácido azelaico com as suas propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e despigmentantes controla a produção de sebo, trava a proliferação de infeções e reduz o aparecimento de borbulhas e pontos negros”, explica a marca, em comunicado, sobre a sua atuação deste produto com aroma a baunilha, patchouli e framboesa.

Esta pode ser incorporada na sua rotina de beleza duas vezes por semana e ser aplicada à noite no rosto e pescoço durante 10 minutos.

A Salycilic purifying mask da Freshly Cosmetics (PVP: 14,95€) já está à venda online.

Domingo

O icónico creme hidratante da Nivea modernizou-se e tem um novo formato, saltando diretamente da famosa lata azul para um formato em tubo.

Esta alteração de packaging destaca-se pela sua praticidade e comodidade, permitindo que todas as famílias possam aplicar, mais facilmente, este produto onde quer que estejam.

“A fórmula clássica de NIVEA Creme permanece inalterada, proporcionando uma hidratação intensiva para a pele, ao mesmo tempo que a protege e nutre profundamente. A sua textura rica e cremosa é rapidamente absorvida, deixando a pele suave, macia e visivelmente mais saudável”, refere a marca em comunicado.

Recorde-se que o creme Nivea foi lançado em 1911 e destaca-se pela sua fórmula rica e hidratante de cor branca, sendo considerado um produto indispensável nos cuidados de pele.

O Nivea Creme no formato de tubo (PVPRNV: 2,99€) já está disponível em super e hipermercados.