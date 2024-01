Segunda-feira

É fã de aromas florais? Então há uma novidade que acaba de chegar ao mundo da perfumaria e que não deve deixar de experimentar. Chama-se Very Floral e é o novo lançamento da Givenchy.

Feminino, sensual e cativante são os adjetivos escolhidos pela masion de luxo francesa para descrever este eau de parfum que é o mais novo membro a integrar a coleção Irresisitible, lançada inicialmente em 2020.

"A Rosa Essential© LMR* – um ingrediente de assinatura nas fragrâncias Irresistible – é combinada, pela primeira vez, com um absoluto de rosa Centifolia de Grasse", explica a marca sobre este lançamento onde também poderá sentir notas como água de coco, groselha, cedro puro da Virgínia e sementes de ambrette.

O Irresistible Eau de Parfum Very Floral está diponível em três tamanhos (35 ml/50 ml/80 ml) e os preços variam entre os 85,99€ e os 144,01€.

Terça-feira

No mês em que se assinala o Dia dos Namorados, a Avon decidiu criar uma fragrância que, de alguma forma, conseguisse celebrar o amor dos tempos modernos. E assim nasceu LOV|U Connected.

"Como um reflexo dos relacionamentos digitais, essa fragrância é projetada para se adaptar à dinâmica da vida, onde a conexão instantânea transcende as barreiras físicas, tornando-se uma parte essencial do romantismo contemporâneo", explica a marca sobre este lançamento.

Esta novidade, que foi lançada juntamente com um creme de corpo, consegue incorporar diferentes notas florais e frutadas, como é o caso da rosa, tangerina e sândalo.

A LOV|U Connected (PVP: 22,00€/50ml) está à venda online ou através de uma revendedora AVON.

Quarta-feira

Ajudar a empoderar o prazer do público feminino e trazer ao de cima o lado sensual de todas as mulheres. Este é o objetivo do novo eau de parfum criado pel'O Boticário.

A marca brasileira aventurou-se no lançamento do Her Code que, nas suas palavras, é muito mais do que um perfume. "Foi com base numa pesquisa sobre o prazer feminino no Brasil que O Boticário identificou a oportunidade de lançar um novo perfume que convida as mulheres a livrarem-se dos tabus e dos julgamentos e a reconectarem-se consigo mesmas", pode ler-se no comunicado.

Para esta tarefa contou com a ajuda da perfumista Louise Turner, responsável por aromas de sucesso mundial, que criou um aroma amadeirado frutado onde é possível descobrir notas de cereja, jasmim ou sândalo. Tendo em conta a sua mensagem, o cadeado foi o símbolo escolhido para o frasco deste lançamento.

O eau de parfum Her Code já está disponível online, nas lojas físicas e através de um revendedor.

Quinta-feira

Chama-se Tobacco Honey, tem a assinatura da Guerlain e é a última criação da maison francesa a integrar a sua coleção de perfumes L'art & La Matière.

Tal como o próprio nome indica, esta novidade destaca-se por combinar dois ingredientes inesperados: de um lado temos o mel de abelha oriundo da Calábria e do outro temos as folhas de tabaco.

“Há muito tempo que queria combinar mel e tabaco. De um lado, temos as folhas secas de tabaco com os seus aromas em pó, do outro, temos o mel como um néctar delicioso e envolvente”, refere Delphine Jelk, perfumista e diretora criativa da marca em comunicado.

O resultado é uma fragrância onde tmabém é possível sentir notas de baunilha, fava Tonka, sésamo, sândalo ou anis, algo que deverá agradar todos os adeptos de aromas fortes e intensos.

É de destacar que para este lançamente em específico a maison inspirou-se nos arquivos do século XIX para a criação do frasco com base octogonal.

O Tobacco Honey da Guerlain está disponível em dois tamanhos (100 e 200 ml).

Sexta-feira

Se quer adicionar um novo aroma à sua coleção de fragrâncias, a Loewe acaba de lançar não uma mas duas novidades que não deve deixar de experimentar.

O Solo Vulcan e Agua Drop são as novas adições que vieram integrar a coleção Botanical Rainbow que oferece diferentes fragrâncias inspiradas na natureza e incluem um toque muito especial: o LOEWE Accord.

"É uma nova nota única baseada no Labdanum, o óleo aromático que é extraído da Rockrose (Cistus ladanifer), uma flor silvestre nativa do terreno rochoso e rural de Espanha", refere a marca em comunicado sobre esta nota tão característica que está presente na formulação de todas as fragrâncias desta linha.

O Solo Vulcan oferece um aroma a tomilho, lavanda e vetiver, sendo ideal para quem gosta de fragrâncias amadeiradas e alguma frescura. Já o Agua Drop é uma opção floral e frutada que junta bergamota, flor de laranjeira e absinto

As fragrâncias Agua Drop e Solo Vulcan já estão à venda em lojas selecciondas e online.

Sábado

Para o seu novo lançamento, a Yves Rocher propôs-se a fazer algo diferente e a colocar no mercado um perfume criado por mulheres para mulheres.

Assim desafiou Sonia Constant e Marion Costero a criarem, em conjunto, o novo membro da linha Evidence. Para o efeito, a dupla elegeu a magnólia e o pêssego como as estrela deste eau de parfum batizado de L’evidence.

"Imaginámos um perfume fresco e luminoso, um novo cipreste concebido em torno da flor de magnólia e refrescado pela suavidade aveludada do pêssego, não esquecendo a envolvente e poderosa base de patchouli", explicam as criadoras em comunicado.

Criado para mulheres confiantes, este é um aroma feminino que é criado com base em ingredientes reutilizados e obtidos de forma sustentável, contendo 95% de ingredientes de origem natural e álcool 100% de origem vegetal.

O L'evidence da Yves Rocher está disponível em dois tamanhos: 50 ml (PVP: 42,95€) e 100ml (PVP: 54,95€). Para mais informações, clique aqui.

Domingo

créditos: Scalpers Divulgação

A Scalpers salta da moda para o mundo da perfumaria com uma nova fragrância masculina. Chama-se Yatch Club é grande novidade da marca chegar ao mercado.

Este, que é o terceiro lançamento da coleção The Club, apresenta-se como uma fragrância fresca e casual criada para homens com personalidade.

"Sem aromas exagerados, esta eau de parfum inspira-se na emoção de explorar o mundo através do azul infinito. Uma fragrância amadeirada marinha picante que nos deixa perceber os citrinos com tons aquáticos que se fundem com notas de madeiras flutuantes e salgadas", refere a marca sobre este lançamento.

Nas notas de topo poderá descobrir óleo de folha de pimenta rosa de Madagáscar ou óleo de limão italiano, enquanto nas notas de coração se destaca o absoluto de sândalo reciclado "Dreches" da Austrália ou a madeira de coco (Tonkalactone®). Por outro lado, o óleo de patchouli da Indonésia e o acorde de âmbar azul foram incorporadas nas notas de fundo.

O Yacht Club (125ml) já está à venda por 69,00€ online e nas lojas da marca. Para mais informações, clique aqui.