Um ano depois do primeiro Rock in Rio, no Brasil, nascia, em Portugal, a Seaside. No ano em que festeja vinte anos em Portugal, o Rock in Rio Lisboa associa-se à Seaside, que se apresenta como calçado oficial deste evento.

Mais do que um acordo, esta parceria liga culturas empresariais similares e interesses comuns. A transversalidade é um dos valores que une as duas marcas, num festival que junta gerações e públicos muito diversos, na celebração da música e na procura de um mundo melhor.

Para assinalar este momento, a Seaside vai lançar um calçado exclusivo para o festival, avança a marca em comuncicado. Embora tenha muitas opções para quem gosta de festivais, criou um modelo específico inspirado no evento.

"A parceria com o Rock in Rio Lisboa deixa-nos muito orgulhosos, dado que temos vontades e interesses comuns, além de partilharmos públicos e formas de estar. A Seaside é uma marca transversal, que tem apoiado a música, a moda e, sobretudo, a criatividade. A Seaside quer estar em todos os momentos das famílias Portuguesas. Tínhamos de estar presentes num dos maiores festivais do mundo”, confirma Sara

Figueiredo, CMO da Seaside, citada em comunicado.

"É para nós um orgulho ter a parceria da Seaside, uma marca portuguesa tão diversa que já conquistou o mundo. É tão apaixonada por Portugal quanto nós e continua, cada vez mais, a investir e a acreditar no nosso país, construindo uma jornada de valorização no mercado local ", comenta Roberta Medina, Vice- Presidente Executiva do Rock in Rio, também em comunicado.

A Seaside é uma marca internacional de origem portuguesa com mais de 30 anos de experiência no sector do calçado e dos acessórios de moda e produz a maioria do seu calçado (70%) em Portugal.

Já o Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário Roberto Medina pela

primeira vez em 1985. É reconhecido como um dos maiores festivais musicais do planeta. Foi originalmente organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o nome. Tornou-se um evento de repercussão em nível mundial e teve em 2004 sua primeira edição fora do Brasil, em Lisboa, Portugal.

Ao longo da sua história, o Rock in Rio teve 22 edições, nove no Brasil, nove em Portugal, três na Espanha e uma nos Estados Unidos.

Em 2008, foi realizado pela primeira vez em dois locais diferentes, Lisboa e Madrid.

Este ano comemora a décima edição em 20 anos e, no próximo ano, comemora 40 anos da primeira edição no Brasil.

Poderá acompanhar a edição do Rock in Rio Lisboa em sapo.pt e em mag.sapo.pt