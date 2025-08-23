Prada continua a surpreender no mundo da beleza, agora com um novo foco: as mãos. O lançamento de Prada The Hand surge como uma solução prática e sofisticada, para quem quer mãos cuidadas, mas sem abrir mão da elegância e do design icónico da marca.

Este cuidado diário chega num estojo triangular minimalista, que combina estética arrojada e ergonomia, pensado para caber na palma da mão e acompanhar os movimentos do dia a dia.

A fórmula de Prada The Hand foi desenvolvida para atuar em três níveis: hidratar, fortalecer e suavizar. Com uma textura leve que se absorve rapidamente, garante hidratação prolongada, deixando a pele macia e as unhas mais resistentes. Entre os seus ingredientes estão manteiga de karité, niacinamida e biotina, aliados a um extrato de íris que ajuda a manter a pele firme e radiante.

Prada transforma o cuidado das mãos numa experiência de luxo créditos: Divulgação

Mas, mais do que um creme, Prada The Hand é um objeto de desejo. O estojo gráfico e depurado é adornado com o icónico triângulo da marca e surge numa tonalidade verde que se tornou símbolo da estética Prada. Cada detalhe — desde a tampa giratória até à forma ergonómica — foi pensado para unir praticidade e estilo, transformando um simples gesto de cuidado numa experiência sofisticada.

Com este lançamento, Prada não se limita a oferecer um produto de beleza: cria uma nova forma de olhar para as mãos, onde ciência, design e luxo se encontram numa harmonia perfeita. O PVP deste produto ainda não foi revelado.