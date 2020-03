A 46ª edição do Portugal Fashion acaba de ver os desfiles do 2º e 3º dia cancelados, devido à evolução do surto de coronavírus no país. Esta recente evolução levou a um reforço das medidas de contenção da epidemia e justificou assim uma atitude mais restritiva em relação a eventos em recintos fechados. Devido a esta situação ontem foram cancelados desfiles, as passerelles estavam praticamente vazias e as agências de modelos proibiram os seus modelos de desfilar na edição.

De acordo com o Portugal Fashion:

Importa ressalvar que a suspensão dos desfiles não é motivada pela identificação de qualquer caso suspeito de infeção pelo motivo coronavírus, no evento. Trata-se, sim, de uma medida preventiva e ajustada à evolução da epidemia no país.

A realização do evento esteve sempre dependente da evolução da epidemia e dos parceiros técnicos das autoridades de saúde, que chegaram à conclusão que não era possível continuar com o programa de desfiles. O PT Fashion lamenta o sucedido!