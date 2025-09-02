O mês de setembro nunca chega de mansinho. Vem com listas, horários colados no frigorífico, estojos por encher e aquela ansiedade miudinha nos olhos de quem ainda tem um dos pés fincado nas férias. É tempo de afinar rotinas, dar corda aos sapatos (literalmente) e recuperar o ritmo que o verão deixou a marinar.

O recomeço vem com nervos, sim — mas também com a vontade de os mais novos mostrarem a mochila nova, de reencontrarem os amigos, de usarem aquele look escolhido com todo o cuidado na véspera. Porque voltar às aulas não é só voltar às rotinas: é voltar a ocupar espaço. Com atitude e, também, com total liberdade de movimentos e estilo.... muito estilo.

É nesse espírito que a Kiabi desenha, este ano, a sua coleção de regresso às aulas orientada para a moda infantil. Uma proposta leve, confortável e cheia de cor — feita para acompanhar dias repletos de atividades. Roupas que deixam correr, sentar no chão, pendurar-se na trave, dizer “eu sou assim”. Não é apenas uma questão de tendência — é também uma questão de presença. De criar um guarda-roupa que não atrasa nem atrapalha.

Uma coleção que sem abdicar do estilo e do conforto, também entende as limitações do orçamento familiar, oferecendo opções que não pesam nas nossas carteiras.

Espreite a coleção de regresso às aulas da Kiabi na fotogaleria abaixo:

Looks únicos sem abdicar do conforto

Esta é uma linha de roupa e acessórios confortável e cheia de energia que reserva espaço para todos: os que preferem t-shirts com desenhos divertidos e originais, mas também de todos os que as apreciam mais simples; aqueles que não dispensam a camisola com a mensagem que nos desenha um sorriso; os que fazem dos seus jeans uma afirmação, e também os conjuntos desportivos com ar retro.

Fundada em 1978 em França, a Kiabi é uma marca de moda para toda a família, reconhecida pela oferta de roupas modernas a preços acessíveis. Com mais de 450 lojas físicas espalhadas pela Europa — incluindo 13 em Portugal, onde a marca celebra o seu 15.º aniversário em 2025 — e presença online desde 2000, a insígnia tornou-se uma referência no vestuário, abrangendo coleções para senhoras, homens, crianças, bebés, grávidas, tamanhos grandes e lingerie.

Na coleção de moda infantil da Kiabi o mundo pinta-se de muitas cores: de azul a afirmar-se num tom intenso, de verdes vibrantes, de rosas a brilhar de alegria e também de tons suaves, mais discretos que combinam com tudo.

A ideia é não formatar, mas permitir. Deixar que cada um encontre a sua forma de estar — confortável, prática, cheia de cor ou mais discreta — sem comprometer o que importa: brincar, aprender, crescer.

Tudo isto nas lojas físicas da Kiabi localizadas de norte a sul do país, mas também no site da marca.

A liberdade para acompanharmos as tendências na moda infantil que chega com vários bónus: facilidade no pagamento, com entregas rápidas e sem complicações caso haja a necessidade de devolução. Tudo o que precisamos de saber encontra resposta aqui.