Para dar as boas-vindas à temporada primavera/verão, a Havaianas voltou a supreender com uma coleção cheia de cor e que promete alegrar os seus looks.

Entre os lançamentos preparados para esta estação destaca-se, nada mais nada menos, do que uma mola para o cabelo (6€). Este acessório que, nos últimos anos, tem adornado os looks das it-girls adquire uma aparência divertida e inesperada.

A flor foi o formato escolhido pela marca brasileira que incorporou o padrão texturizado dos seus chinelos em todas as pétalas. Este adereço está disponível em duas cores que nos remetem para o verão: o rosa e o amarelo.

Nesta coleção também é possível encontrar outras peças com flores mas em versões estampadas, como é o caso da Mini Bag Print (22€) ou os chinelos Slim Patchwork (34€).

Descubra a coleção nas lojas físicas da Havaianas ou online.