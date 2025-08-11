Quando me desafiaram a experimentar a prancha de cabelo ghd Chronos Max, fiquei curiosa. Não sou grande fã de alisar o cabelo, principalmente pelo tempo que exige e pelo potencial de danos, mas admito que recorro à técnica para variar o penteado. Já tive o cabelo alisado de forma definitiva e, embora fosse prático, acabei por sentir falta do volume, dos caracóis e de voltar ao modo natural.

Hoje, nos "dias não", quando os caracóis perdem definição, um alisador poderia ser útil. O problema? Normalmente deixa-me mais frustrada do que ajuda. Por isso, a promessa da ghd Chronos Max — resultados três vezes mais rápidos e alta definição numa única passagem para cabelos longos, espessos e encaracolados — despertou a minha atenção.

Não procuro cabelo perfeito, apenas um resultado "apresentável" sem gastar horas em frente ao espelho. E, tendo em conta a minha experiência, não esperava milagres, mas sim uma ferramenta prática que se adaptasse ao meu dia a dia e tipo de cabelo: encaracolado, mas com tendência a ser crespo na parte da frente (vá-se lá entender, a zona da franja tem vida própria).

Cabelo após lavagem Cabelo após lavagem créditos: Ana Oliveira

Agora, resta saber se a ghd Chronos Max funcionou a meu favor. Vamos descobrir os resultados?

Características:

Preço: 329€

Configurações de temperatura: fixa nos 185 graus

Garantia: 3 anos

Cabo rotativo: 2,7m

Modo de suspensão automática: 10 minutos

Peso: 800 gramas

ghd Chronos Max

Vantagens

Mal abrimos a caixa, ficamos com boa impressão: é um aparelho elegante, com design apelativo e intuitivo. Ficamos logo com vontade de experimentar a prancha (e de a observar pelo espelho ao longo da utilização).

Depois, fica pronta a usar em apenas 35 segundos. A temperatura fixa nos 185°C e dispensa ajustes, visto que, para a marca, é o valor ideal para não danificarmos muito os fios capilares e para conseguirmos obter o penteado que pretendemos.

Como referi acima, procuro soluções que me ajudem a poupar tempo e que sejam práticas. Assim, outra vantagem que encontro, é a largura das placas que me permitiram alisar mechas maiores, cumprindo a promessa de alisar em menos passagens.

Na primeira utilização, com a ajuda de uma familiar, lavei, hidratei, cortei as pontas, sequei com escova (blow-out) e usei protetor térmico. O processo de alisamento durou menos de uma hora (com lavagem e secagem, cerca de três). O resultado? Cabelo com brilho, movimento, volume e aspeto saudável, que durou até 48 horas, mesmo com humidade.

ghd Chronos Max Resultado com ajuda de familiar créditos: Ana Oliveira

Sozinha, consegui um bom resultado, embora menos perfeito. Ainda assim, posso afirmar que foi o melhor alisamento que já fiz sozinha. Podia ter ficado melhor, contudo, estava a sentir que estava a queimar as mãos e, por isso, despachei o processo (assim se vê o quão profissional sou nestas coisas).

O formato arredondado, que se deve à aposta num design ergonómico é outra mais-valia deste produto pois, e especialmente para quem não é um "às" nesta prática, ajudou-me a controlar melhor os movimentos, a criar diferentes penteados, que podem ser ondas, bem como a chegar mais perto da raiz sem medos.

Outra boa nova, para quem é distraído como eu, é o modo de suspensão automática. Imaginem que começam a fazer outra coisa, distraem-se e saem de casa sem desligar o modelador ou até não saem mas têm crianças curiosas em casa... Respirem fundo e não entrem em pânico: a Chronos Max desliga-se automaticamente após 10 minutos de inatividade.

O facto de ter um cabo longo (2,7 metros) é mais um ponto positivo e faz do aparelho um aliado para tanto ter em casa como para viajar. Quem nunca sentiu alguma frustração por não existir uma tomada perto do espelho do quarto do hotel que coloque a mão no ar.

Ainda sobre transportar este aparelho: vem com uma proteção de silicone para a chapas que quase não ocupa espaço e que se ajusta e o protege.

Quanto ao meu cabelo, mantém-se saudável dentro do possível: não ficou mais quebradiço, nem observei uma maior queda de fios. Que alívio!

Resultado alisamento sozinha Resultado alisamento sozinha créditos: Vasco Leote

Desvantagens

É verdade que a qualidade tem um custo e, no caso da Chrono Max, o valor (329€) pode ser o seu maior obstáculo. Ainda que ofereça várias vantagens e seja uma boa ferramenta para todos os tipos de cabelo, pode não ser um investimento que se justifique para quem tem cabelos lisos ou ondulados e já possui uma boa prancha ou não alisa o cabelo com frequência.

A temperatura fixa, embora protetora, pode não agradar a quem gosta de ajustar o calor conforme o tipo de cabelo ou o estilo pretendido.

O facto de estar disponível apenas em preto e branco pode ser restritivo para quem valoriza a personalização.

Considerações finais

O sucesso do alisamento depende sempre dos cuidados e técnicas usados, mas a ghd Chronos Max é uma solução para quem quer poupar tempo e minimizar danos. É durável, prática e com três anos de garantia, o que reforça o seu valor.

Apesar do custo, pode compensar especialmente quem tem cabelos encaracolados, cacheados ou crespos e gosta de alisar o cabelo sem ficar com o sentimento de culpa de que acabou de o agredir.

Em suma, para quem procura uma solução com selo de qualidade de uma marca internacional, prática e segura, a ghd Chronos Max pode ser uma aposta. Não só deverá durar anos como, e apesar do valor, é mais económica que outras opções premium no mercado.

"Em teste" é uma rubrica ocasional do SAPO Lifestyle, em que testamos equipamentos e produtos. A opinião demonstrada no artigo é da responsabilidade do autor, não tendo qualquer influência da marca.