O que começou como um projeto de garagem, com uma visão arrojada e uma sola feita de cortiça, tornou-se, ao longo de 10 anos, num dos maiores símbolos do design português com consciência ecológica. A marca ASPORTUGUESAS, conhecida por unir estilo e sustentabilidade, entra agora numa nova fase: o Grupo Kyaia — detentor de marcas como a Fly London e a Foreva — passa a ser o único responsável pelo rumo da marca que pôs a cortiça no mapa do calçado internacional.

Criada em 2015 por Pedro Abrantes, com o apoio da incubadora Amorim Cork Ventures, a marca nasceu com um propósito claro: provar que é possível criar calçado com impacto estético, cultural e ambiental. A sola de cortiça — matéria-prima portuguesa por excelência — tornou-se a assinatura da marca, mas foi o conceito por detrás do design que fez a diferença: criar sapatos modernos, confortáveis e feitos com consciência.

A entrada do Grupo Kyaia em 2017 deu fôlego à ambição internacional. Com presença em mais de 60 mercados, de Nova Iorque a Tóquio, passando por Seul, Toronto, Sydney e, claro, Lisboa, ASPORTUGUESAS tornou-se sinónimo de estilo ecológico, sem perder a alma portuguesa.

Agora, quase uma década depois, Pedro Abrantes e a Amorim Cork Ventures passam o testemunho por completo à Kyaia, encerrando um ciclo que mudou o panorama do calçado sustentável. “Foi um bom negócio, mas acima de tudo sinto orgulho por ver um projeto que nasceu na garagem da minha mãe ser reconhecido e valorizado”, afirma Pedro Abrantes em comunicado.

Do lado da Kyaia, o entusiasmo também é claro. “A marca ASPORTUGUESAS conquistou-nos desde o primeiro momento pelo seu ADN inovador, sustentável e autenticamente português. Agora, com total responsabilidade pela sua gestão, estamos determinados a acelerar a presença global da marca e a reforçar o seu posicionamento como uma referência no calçado ecológico”, sublinha Fortunato Frederico, presidente e fundador do grupo, no mesmo comunicado enviado às redações.