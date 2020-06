Cristina Ferreira começou a manhã de quarta-feira com um look ao estilo 'casual chic', que destacou a sua silhueta esguia e a deixou com curvas de sonho.

A apresentadora combinou um vestido comprido em tons de amarelo torrado com um casaco curto de cor branca e umas sandálias rasas. Porém a peça chave neste visual foi mesmo o vestido.

Esta peça que, como referimos acima, destacou as curvas da 'rainha das manhãs' é da nova coleção da KAOÂ e está à venda no site da marca pelo valor de 80 euros.

