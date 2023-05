Depois do relançamento das Pink Glitter Boots, Carina Caldeira volta a surpreender com mais uma edição das famosas botas texanas desenvolvidas em parceria com a marca portuguesa ESC.

Atenta às tendências, o verde lima é a nova cor que se vem juntar a esta coleção especial de cowboy boots e que promete conquistar as fãs de calçado irreverente. Com os festivais de verão praticamente à porta, para a apresentadora de televisão estas botas são uma boa aposta para quem pretende dar um toque de brilho ao seu look.

À semelhança dos outros lançamentos desenvolvidos com a marca portuguesa de slow fashion, este modelo foi confeccionado em pele metalizada e conta com um salto de seis centímetros.

As Green Glitter Boots (140€) já estão à venda nas lojas físicas e online.