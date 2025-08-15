A Birkenstock traz novidades para a nova estação com o regresso do modelo Naples Wrapped, agora reinterpretado em novos materiais e tonalidades. A marca alemã aposta novamente neste híbrido entre clog e mocassim de calcanhar aberto, um sapato versátil, unissexo e pensado para se adaptar a qualquer guarda-roupa, independentemente da estação do ano.

O design combina uma silhueta minimalista com um toque de sofisticação, graças à utilização de camurça ultra-suave ou couro oleado. A estrutura é totalmente fechada na parte superior, envolvendo o pé para maior conforto e permitindo que o material se molde ao seu formato ao longo do tempo, um efeito potenciado pela construção tradicional inspirada no mocassim.

Birkenstock reinventa o modelo Naples Wrapped com novas cores e materiais créditos: Birkenstock

A sola exterior Birkengrip, flexível e antiderrapante, garante segurança e tração, enquanto as costuras visíveis sublinham as linhas esculturais do modelo, refletindo o cuidado artesanal que se tornou imagem de marca da Birkenstock.

Nesta nova edição, o Naples Wrapped apresenta-se numa paleta de cores que vai do suave Soft Faded Purple ao caloroso Cognac, passando pelo discreto Thyme Green e pelo clássico preto.

Como em todos os modelos da Birkenstock, a base é a icónica palmilha anatómica, concebida para apoiar o pé na sua postura e equilíbrio naturais, uma filosofia que acompanha a marca desde a sua origem. O PVP é de 160€.