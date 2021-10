A coleção de Filipe Augusto surge de uma viagem à aldeia onde o mesmo nasceu, na qual teve oportunidade de ver um conjunto de memórias da terra e das suas tradições através de uma exposição fotográfica.

Continuando no estudo elementar sobre identidade, UNI-FORM, de Fora de Jogo, reflete os próprios códigos formulados pela marca (FDJ = Fora de Jogo), traduzindo-os para uma nova dimensão, transpondo assim a essência e definição de uniforme. Emergindo nos conceitos de comunidade, união e o que significa pertencer e enquadrar um determinado grupo, com esta coleção FDJ reflete sobre o que poderia potencialmente ser o seu uniforme. Refletindo sobre liberdade pessoal, espírito de rebeldia contra um sistema imposto e sobre a noção do Eu, a marca continua a procurar erradicar conceitos como a masculina tóxica e a masculinidade frágil, conceitos profundamente enraizados na nossa sociedade e cultura e diretamente interligados com o universo do futebol.

Veja as propostas dos designers da Plataforma Workstation para a próxima primavera/verão 2022: