Como patrocinador oficial da 63ª edição da ModaLisboa, a André Ópticas desenvolveu um modelo especialmente para esta ocasião, o "Abbondanza", desenvolvido em homenagem à presidente da Associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, distinguida em 2023 com o prémio de Excelência de "Moda e Transformação Social" pela Associação Mulheres Empreendedoras Europa e África (AMEEA).

O modelo Abbondanza, desenhado com minúcia, reflete o espírito criativo e visionário que define tanto o certame como a própria Eduarda Abbondanza.

Outra das grandes surpresas da André Ópticas para esta edição é o lançamento do site da Family Affair, a linha exclusiva da marca, que inclui um inovador customizador online. Através desta plataforma, será possível personalizar diversos aspetos dos óculos da marca, desde a armação às hastes, passando pela escolha da cor das lentes e até pela gravação personalizada nas hastes. Esta ferramenta permite que cada cliente crie um modelo único, totalmente adaptado ao seu gosto e estilo pessoal.

"É com imenso orgulho que nos juntamos como um dos sponsors da Moda Lisboa, uma ocasião especial que marca o lançamento do site da nossa house brand, a Family Affair", comentou André Leal, Diretor Criativo da marca. "Este momento representa o culminar de anos de dedicação, pesquisa e criação, e nada poderia ser mais significativo do que apresentá-lo durante a semana da moda nacional, rodeados de amigos de longa data e parceiros que têm sido parte essencial deste sonho de vida. A Family Affair é mais do que uma marca, é o reflexo de uma jornada e de um legado familiar que agora partilhamos com o mundo", finaliza.

As equipas envolvidas no evento estarão equipadas com o modelo exclusivo Abbondanza, cuja personalização foi criteriosamente selecionada por cada membro da equipa.

Este modelo, em edição limitada, conta apenas com 30 peças no total. Das 30 unidades, 17 já estão reservadas para os membros do staff do evento, enquanto as restantes 13 unidades estarão disponíveis para venda ao público por 290€ (P.V.P.).