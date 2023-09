Hackett

A Hackett é a mais recente adição ao portefólio de lojas do Designer Outlet Algarve e que promete conquistar os adeptos de vestuário intemporal e sofisticado.

A marca masculina, especializada em alfaiataria inglesa clássica, é uma das cinco novidades a abrir portas durante os meses de verão.

"A Hackett oferece peças clássicas e acessórios de luxo exclusivamente para homem, onde as linhas de vestuário são pautadas por um estilo business casual", pode ler-se no comunicado enviado pelo espaço comercial localizado a sul do país.

Mango

Mais ampla, com mais oferta e com um novo conceito. Assim se pode descrever a nova loja Mango que acaba de reabrir portas no MaiaShopping, na zona Norte do país.

O espaço, que agora está localizado no piso 2, conta com 500 metros quadrados onde é possível encontrar tudo o que precisa quando o tema é moda feminina.

A grande novidade é a aposta em vestuário, calçado e acessórios para os membros mais novos da família através dos segmentos jovem e criança.

JD Sports

Os fãs de moda desportiva que vivem no Funchal têm agora um novo espaço onde podem comprar as melhores marcas para quem não dispensa o desporto na sua vida: a JD Sports.

A marca acaba de inaugurar aquela que é a sua primeira loja no Fórum Madeira e que conta com 265 metros quadrados.

Aqui poderá encontrar coleções para toda a família - e algumas exclusivas - de diferentes marcas de referência, como é o caso de Nike, adidas, Jordan, The North Face, Hoodrich ou Supply.

Bluebird

O Alma Shopping acaba de ganhar um novo espaço dedicado ao mundo da moda e dos acessórios. Chama-se BlueBird e está localizado no piso 2 deste espaço comercial.

Com esta abertura, a cadeia de retalho especializado em relojoaria e joalharia inaugurou aquela que é a sua primeira loja na região de Coimbra.

Ao longo dos 165 metros quadrados é possível encontrar diferentes propostas masculinas e femininas onde se incluem joias, relógios ou até anéis de noivado.

Gant

A Gant é outra das novidades do Designer Outlet Algarve, um dos maiores espaços comerciais a sul do país que está prestes a completar seis anos de existência.

Os fãs da marca amerciana de sportwear podem perder a cabeça ao longo dos 125 metros quadrados desta nova loja onde é possível encontrar propostas de moda para toda a família.

"O espaço escolheu cores como o verde e o bege mel para a decoração, em alusão ao património do seu vestuário desportivo", refere o espaço em comunicado.