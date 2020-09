Existem pequenos detalhes que fazem toda a diferença num look e nem sempre estão relacionados com as tendências da estação.

Quer seja uma peça em concreto ou até mesmo um acessório, vamos revelar-lhe os truques de moda que precisa de saber e a que vai poder recorrer durante a vida toda.

Dê uma vista de olhos!

1. Aposte numa terceira peça

Tal como referimos, a ideia é que o seu look ganhe outro ânimo e se destaque. Assim, em vez de conjungar apenas uma camisola com uma saia ou calças, nada como acrescentar um blazer, um colete, uma jaqueta ou um sobretudo para dar um 'up' ao look. Se for noutra cor, ainda melhor.

A terceira peça irá enaltecer o seu look e não ficar com a ideia de está a usar 'mais do mesmo'. Uma nota importante: a peça adicional pode ser um acessório 'statement' ou até um par de sapatos de meter inveja.

2. Experimente básicos fora da caixa

Brincar com diferentes tecidos e texturas é outro truque fundamental. Apesar de serem considerados uma peça confortável e do dia a dia, os jeans não têm de ser necessariamente só para esse fim. O mesmo se aplica a uma simples t-shirt de algodão também não tem de ser só um básico sem graça. A ideia é que consiga um look descontraído e confortável, mas com pinta e fugindo ao óbvio. Assim, que tal experimentar juntar à t-shirt básica umas calças de outro tecido e feitio? Ou então usar os jeans com uma peça mais formal. O look vai ficar bem mais atrativo e composto.

3. Fuja do preto e branco

O preto e o branco efetivamente não comprometem, mas quando se usa sempre os mesmos tons acaba por se tornar aborrecido! É certo que dão com tudo, funcionam bem num look monocromático, mas pode apostar em outras tonalidades. Se ainda assim preferir tons neutros varie com o azul marinho, nude ou cinzentos.

4. Invista em acessórios de perder a cabeça

São cada vez mais uma peça essencial e até há quem só gaste dinheiro neste tipo de peças. Um bom par de brincos, um colar, um lenço ou uma mala é o que muitas vezes basta para dar um toque extravagante, casual, formal, moderno ou romântico ao seu look.