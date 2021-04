Para esta estação a designer traz uma coleção feminina e trabalhada, com peças feitas para os dias ensolarados de primavera, casamentos chiques no quintal e noites descalças em casa.

O ponto de partida foi o clima de sonho estival da primavera no vale do Douro e as vinhas divinas no Património Mundial da Unesco. Os desenhos são puramente de férias-chique com rufos, escalonados, mini-bainhas, mangas de pouf e muitos ilhós.

São peças para brincar e estilos e vestidos boémios do dia-para-a-noite de uma forma muito descomplicada.