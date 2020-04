Aqui os ombros são menores do que a anca, a cintura e braços são finos e bem desenhados. É uma silhueta também muito comum entre a generalidade das mulheres. Geralmente, a parte de baixo veste um número maior do que a parte do busto. O mais importante para a silhueta tipo pêra é equilibrar o tamanho dos ombros com o das ancas e atrair os olhares para a parte de cima do corpo.

RETÂNGULO

Caracteriza-se pela mesma largura dos ombros, cintura e quadris. As formas são geralmente magras e com poucas curvas e as pernas finas. Deve focar-se nas poucas curvas do corpo e tentar, com a ajuda da roupa certa, criar a ilusão contrária.

As peças mais adequadas para este tipo de corpo são saias rodadas, camisas soltas e vestidos maxi, saias evasé e calças volumosas são uma excelente maneira de criar curvas na sua silheta retangular.

TRIÂNGULO INVERTIDO

Nesta silhueta, os ombros são mais largos do que as ancas e do que a cintura. A cintura é geralmente reta, a barriga saliente, as costas são largas e as pernas longas e finas. É uma silhueta bastante típica entre desportistas. De forma a equilibrar esta silhueta, deve atenuar a zona a dos ombros, para que estes parecem mais curtos. Valorize o ponto forte desta silhueta: as pernas, para desviar atenções dos outros pormenores.

Para este tipo de corpo, camisolas com decotes em V, calças volumosas, saias estampadas em padrões verticais e malas de ombro que deixam o tronco livre enquanto todo o pesa se "foca" nas ancas, são as melhores escolhas.

OVAL

Este formato é sobretudo o mais usual entre as mulheres que estão acima do seu peso ideal, tendo em conta a altura. Caracteriza-se por linhas curvas, pescoço largo, cintura maior ou da mesma largura das ancas. O ideal neste tipo de corpo é esconder a barriga e chamar a atenção para as zonas mais finas, tornando a silhueta mais esguia.

Para tal, as melhores opções recaem sobre túnicas, decotes em U ou V, calças e saias retas, looks monocromáticos (sobretudo, pretos), sapatos peep toe de forma a alongar o corpo.