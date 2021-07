A enorme oferta de modelos de calças de ganga que temos à disposição, pode, por vezes, provar-se difícil e deixar algumas dúvidas sobre o modelo pelo qual devemos optar.

Se se identifica com esta questão, não se preocupe: vamos mostrar-lhe alguns dos modelos que existem e com que tipo de corpo combinam.

Mom jeans

Os mom jeans têm sido muito usados em looks descontraídos e cool. A boa notícia é que ajudam a criar a ilusão de umas pernas mais esguias. Se esse também for o seu objetivo, ora aqui está mais um motivo para adquiri-los. Basicamente todos os modelos de cintura subida e com corte a direito vão ajudá-la nesse sentido.

Flare jeans ou bootcut

Estes jeans "à boca de sino" adaptam-se a quase todos os tipos de corpos. A dica é que use sapatos de salto alto para dar uma altura extra e ,assim, tornar as suas pernas mais longas.

Boyfriend jeans

Se, contrariamente às flare jeans, o seu objetivo for dar a ilusão de um corpo mais cheio, as boyfriends jeans vão ser as suas maiores aliadas.

Cigarette jeans

Se era fã das skinny jeans e ainda não consegue ultrapassar o facto de estas teram "saído de cena", troque-as pelo modelo cigarette. A silhueta é semelhante mas numa versão mais elegante, sendo que este modelo combina melhor com silhuetas mais esguias.

Wide leg

Este modelo - que voltou agora a entrar em voga - favorece todas as pessoas independentemente da sua altura e de onde carrega o peso. Uma opção é combiná-los com uns saltos e parecerá que têm pernas compridas.