Nos anos 1980 foram várias as cantoras e atrizes que se destacaram com looks irreverentes e muito à frente do seu tempo. Hoje, estes voltam a ganhar destaque e está na altura de se inspirar para criar os seus.

Se 2019 trouxe o ano de 1990 de volta à ribalta, 2020 dá destaque ao ano de 1980. Foram inúmeras as celebridades que se destacaram durante este ano e agora os looks delas voltam a fazer sucesso entre as fashionistas. Inspire-se nelas e reproduza os seus outfits numa versão mais moderna e atual. Sarah Jessica Parker – blazer oversize + jeans Madonna – decote barco Continuar a ler Janet Jackson – volume nos ombros Julia Roberts – cardigan Demi Moore – calças largas Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.